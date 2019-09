Nécrologie : Sékou Sambou rend un hommage mérité à son meilleur ami Mamadou Kana Diallo.

Le président du comité de pilotage du Pôle projet de développement de la Casamance (Ppdc) n'a pas pu se retenir lorsque la famille, les amis et les membres du Conseil économique social et environnemental faisaient leurs témoignages sur son meilleur ami. Sékou Sambou, "compagnon de guerre politique" du défunt, en termes clairs a exprimé ce que beaucoup connaissaient sur l'homme : "Un homme exceptionnel. Un homme politique juste et serviable..."