Nécrologie : René Capin Diatta perd son père

Le père de René Capin Diatta, Georges Bassène, est mort ce samedi matin chez lui à Kandialang à Ziguinchor. Il est décédé à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie dont s’occupait son fils René Capin Bassène avant d’aller en prison, accusé et mis sous mandat de dépôt dans l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte.



En prison depuis plus d’un an, René Capin n’a vu son père qu’une seule fois...