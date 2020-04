Nécrologie : Rappel à Dieu du père de Amadou Lamine Ndiaye (PDG de Sablux)

Le PDG de Sablux Amadou Lamine Ndiaye est en deuil! Il a perdu son père, M Maodo Ndiaye ce jeudi 23 Avril 2020. Ses funérailles et son inhumation ont eu lieu ce jour dans l’intimité

familiale, informe une note parvenue à notre rédaction. Les Directeurs Généraux des différentes filiales du groupe et l’ensemble du Comité Directeur et du personnel de Sablux ont par ailleurs tenu à présenter leurs condoléances au PDG de Sablux et à sa famille à travers cette note. "Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. Vous qui l'avez connu, priez pour le repos de son âme", lit-on pour finir dans le communiqué