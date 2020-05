Nécrologie : Rappel à Dieu de la chanteuse Ndèye Seck Signature

Tel un ouragan, le monde des artistes musiciens de la cité du rail vient d'être frappé par la disparition de la célèbre cantatrice, Mamadou Mamour Seck plus connue sous le sobriquet Ndèye Seck Signature.

En effet, dernière qui était alitée depuis un certain temps, a rendu l’âme à l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès, dans la nuit du samedi au dimanche aux environs d’une heure du matin.

DAKARACTU se joint à cette triste perte et présente ses sincères condoléances aux populations de Hersent, aux artistes musiciens thiessois et à tous les Sénégalais..