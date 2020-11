Nécrologie : Rappel à Dieu de la belle-mère du maire de Ngoudiane, Mbaye Dione

Madame Diop née Fatou Ndiaye, ancienne Directrice de l’École de formation des instituteurs Germaine Le Goff de Thiès et ancienne Inspectrice Départementale de l’Enseignement de Thiès, a été rappelée à Dieu ce mardi 3 Novembre à Dakar. Elle était aussi la belle-mère du maire de Ngoudiane et Responsable AFP de cette commune, Mbaye Dione. Le décès est survenu à l’hôpital Le Dantec et l’enterrement aura lieu cet après-midi à Thiès.

