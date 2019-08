Nécrologie : Rappel à Dieu de Thierno Madiakhate Ka de Agnam Civol.

Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu du chef religieux Thierno Madiakhaté Ka de Agnam Civol.

Thierno Madiakhaté Ka était un grand érudit du Fouta mais aussi du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest.

Il était l’initiateur de grands chants religieux annuel à Agnam Civol où beaucoup de chefs religieux venaient pour l’honorer de leur présence. Le grand chef religieux Thierno Samassa Mourabi était chez lui aux derniers chants religieux.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Farba Ngom maire des Agnams et proche du marabout, à la famille éplorée et à la Oumah Islamique.