Nécrologie : Ndéné Bitèye, journaliste à Walfadjri, est décédé

Notre confrère Ndéné Bitèye, journaliste à Walfadjri, est décédé ce vendredi. Le reporter du groupe de Sidy Lamine Niass a succombé à ses blessures nées d'un accident de la route survenu au lendemain de la Tabaski, sur l'axe Kaolack-Dakar. Des traumatismes contre lesquels il se sera battu avec courage et ténacité pendant plus d'une semaine.

Spécialiste reconnu du football, le frère cadet de Mamadou Bitèye a couvert au quotidien l'actualité sportive pendant près de 10 ans et jusqu'à ces derniers jours...