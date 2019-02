Nécrologie : Mort de l’avocat Me Mbaye Jacques Ndiaye

L’avocat Me Mbaye Jacques Ndiaye n’est plus! La robe noire a perdu la vie cette nuit suite à un malaise, annonce la RFM alors qu’il avait été transféré dans une clinique. Me Mbaye Jacques Ndiaye était notamment l’avocat de l’ancienne sénatrice Aïda Ndiongue inculpée dans l’affaire d’enrichissement illicite.