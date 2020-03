Nécrologie : Me Mamadou Diop a perdu son grand frère.

Nous venons d’apprendre le décès de Amadou Soumaré Diop, grand frère de Maître Mamadou Diop. Le décès est survenu ce matin à Dakar et l’enterrement se fera le même jour à Louga après la prière de 14 heures.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Me Diop et à la famille éplorée.