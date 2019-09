Nécrologie / Mamadou Kana Diallo membre du Cese est décédé

C'est aux environs de 21 heures que le conseiller économique, social et environnemental du département d'Oussouye, Mamadou Kana Diallo originaire de la commune d'Oussouye est décédé. Il a rendu l'âme dans une clinique à Dakar. Il était souffrant et s'était rendu dans la capitale pour une intervention chirurgicale.



Âgé de 69 ans, cet ancien membre du parti démocratique Sénégalais était conseiller municipal de la commune d'Oussouye et membre du parti au pouvoir, l'Apr.