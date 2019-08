Nécrologie / Le système éducatif en deuil : Monsieur Djibril Ndiaye Diouf (DPRE) n'est plus!

Un champion de l'éducation, au sens vrai du terme, vient de tirer sa révérence.

Le Sénégal perd un Grand homme, le disque dur du système éducatif Sénégalais. Djiby Ndiaye Diouf était jusque-là, le Directeur de la Planification et de la Réforme de l'éducation au ministère de l'éducation nationale.

Le DPRE était un orfèvre de la planification dans le domaine de l'éducation. Il est rappelé à Dieu suite à une courte maladie ce jeudi 22 août 2019. La levée du corps est prévue ce jeudi à 14h à l’hôpital Fann, suivie de l'enterrement dans son village natal à Touba -Toul (département de Thiès) dans l’après-midi.

Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et au monde de l'éducation et de la formation.