Nécrologie / Le parti socialiste en deuil : El Hadj Alioune Ndiaye, ancien député et ancien sénateur, a tiré sa révérence.

Le parti socialiste perd un de ses membres. Le doyen El Hadj Alioune Ndiaye, ancien député, ancien sénateur, président de la commission ad hoc chargé du processus de vente des cartes et de Renouvellement des instances de la coordination communale de Kaolack est mort.

« Nous inclinons pieusement devant la mémoire de ce grand militant et prions Dieu qu'il lui accorde sa grâce et ses faveurs éternelles dans l'au-delà. Nous présentons nos condoléances émues à sa famille, à notre Secrétaire générale, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, à tous les camarades responsables de la coordination communale de Kaolack. Sa disparition constitue une lourde perte pour le parti socialiste » a indiqué dans un communiqué le parti.

« Face à cette douloureuse épreuve, nous exprimons notre profonde compassion ainsi que notre solidarité à notre camarade Mingué Ndiaye qui vient juste de quitter notre pays après un séjour au cours duquel, elle a été reçue par Mme le Secrétaire général du parti. Le jour et l'heure de l'enterrement seront communiqués ultérieurement » a ajouté la noté signée du secrétaire permanent Cheikh S Sèye.