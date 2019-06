Nécrologie : Le ministre Moustapha Diop perd son père

Le ministre de l’Industrie et des petites et moyennes Industries, Moustapha Diop vient de perdre son père El Hadj Amadou Bassirou Diop.

Baye Bass comme l’appelaient les proches, originaire de Louga, âgé de 80 ans, est rappelé à Dieu ce matin dans une clinique de la place à Dakar.

La levée du corps aura lieu à 14 heures à la morgue de l’hôpital Fann suivie de l’enterrement à Touba.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Moustapha Diop et à la toute la famille éplorées