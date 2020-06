Nécrologie : Le dernier message de Serigne Malick Sy aux fidèles.

Comme s’il l’avait senti, Serigne Pape Malick Sy, porte-parole du Khalife général des tidianes avait invité les populations à accepter la volonté divine, en toute chose. Profitant d’une rencontre initiée pour annoncer le report de la Ziarra générale de Tivaouane, il avait appelé les populations à respecter la volonté divine. L’autorité religieuse qui, ce jeudi 25 juin 2020 est décédée à Dakar, insistait sur la nécessité de cultiver la paix entre nous.



Serigne Pape Malick, cadet de la famille du premier Khalife de El Hadj Malick Sy, Seydi Khalifa Aboubacar Sy (Rta), transmettant un message du Khalife général, qui s’excusait du report de la ziarra générale à Tivaouane qui aurait du avoir lieu le 15 mars 2020. ‘’Il y a un fait majeur qui explique ce report. C’est la présence dans nos murs de la maladie à coronavirus (appelée Covid-19). Il nous faut retourner vers Dieu (LsI). Comme il nous a dotés d’une arme qui nous permet de faire reculer cette maladie, qu’est la prière, prions et n’oublions pas en premier lieu de nous incliner avec des Istihfâr (se répentir)’’, avait-il confié.



‘’Il y a cette épidémie qui s’est déclarée au Sénégal, comme partout dans le monde, mais il y en une qui est pire qu’elle : ce sont les conflits qui existent entre nous les croyants. Il nous faut cultiver la paix entre nous. Que cette maladie nous permette de nous repentir, prions pour nos défunts prédécesseurs. Parce qu’ils n’étaient pas inquiétés par les épidémies. Ils savaient comment faire pour les contraindre et faire en sorte qu’elles ne se propagent pas, grâce à des prières. Seule une chose peut engendrer la clémence divine : ‘’Ken ku nee, na jaamu Boromam ci moromam’’ (qu'on se garde de nous faire du tort les uns aux autres). Et qu’on souhaite à son prochain ce que l’on se souhaiterait à soi-même. Sans cela, les soucis ne feront que s’accroître dans nos vies...’’, avait-il annoncé en mettant à profit l’occasion qui lui était offerte pour se prononcer sur la maladie à coronavirus et appeler au respect des mesures barrières.