Nécrologie : Le coordonnateur départemental de Rewmi Mamadou Dialagne Faye rappelé à Dieu.

Le parti Rewmi vient de perdre un être cher. Il s'agit de Mamadou Dialagne Faye coordonnateur départemental du parti Rewmi et ancien député. Mamadou Dialagne Faye était alité depuis un certain temps.

Il est décédé dans la nuit du mardi au mercredi. Il sera inhumé ce mercredi à Baback (Notto Diobass) dans son village natal.

Toute l'équipe de Dakaractu présente ses sincères condoléances à sa famille, proches collaborateurs et frères de parti.