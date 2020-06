Nécrologie : L'internatinonal Sénégalais, Demba Bâ, a perdu son père.

Le footballeur international sénégalais, Demba Bâ (35 ans, 22 sélections, 4 buts avec les Lions) est endeuillé. En effet, la rédaction vient d'apprendre que l'ancien attaquant de Chelsea et Newcastle vient de perdre son père ce mardi 9 juin. Ce dernier répondait au nom de Silèye Labo Bâ.





Selon les informations recueillies, le décès est survenu dans la localité de Dondou, un village situé sur la rive gauche du fleuve Sénégal, à exactement 45 km de la ville de Matam, précisément dans la communauté rurale de Bokidiawé.



Une triste nouvelle pour le Franco-sénégalais qui évolue présentement dans le championnat Turc à Istanbul Basaksehir après avoir roulé sa bosse en Angleterre et en Chine. La rédaction s'associe à la douleur et présente ses condoléances au joueur et à la famille éplorée...