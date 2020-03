Nécrologie : L’inhumation de Serigne Abdourahmane Fall Tilala, attendue ce jeudi, à Porokhane.

Décédé accidentellement, avec son épouse et un de ses amis, Serigne Abdourahmane Fall Tilala va être inhumé à Porokhane. Ce, sur demande du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appris Dakaractu.



C’est dans cette localité située près de Nioro du Rip dans la région de Kaolack, où ce grand guide religieux des Baay Fall, va être conduit pour son dernier voyage. Un lieu de pèlerinage annuel abritant le mausolée de Mame Diarra Bousso (mère de Cheikh Ahmadou Bamba) où le défunt et ses compagnons se rendaient quand le drame est survenu.



Des recoupements faits auprès de certains proches du l’illustre disparu ont révélé que les dépouilles mortuaires de Tilala, son épouse et son ami, ont été transférées à la morgue de l’Hôpital principal de Dakar, à bord d’une ambulance, vers 19 heures, ce mercredi 4 mars 2020.