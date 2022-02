Nécrologie : L'ancien président de la fédération sénégalaise de football, Malick Sy "souris" est décédé..

L’ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), El Hadji Malick Sy est décédé ce vendredi après-midi a appris Dakaractu de source sûre.



Plus connu sous le sobriquet de "Souris", un surnom qu'on lui avait collé depuis l'école élémentaire du fait de sa petite taille et de son côté insaisissable, l'une des plus marquantes figures du football sénégalais s'en est allée sur la pointe des pieds.



Ancien footballeur international sénégalais, il avait également fait les beaux jours de la Jeanne d'Arc de Dakar. Fils de la Médina, El Hadji Malick Sy avait marqué les esprits de par sa vision du sport conduisant par la même occasion les Lions, en qualité de patron de la FSF, au mondial de football de 2002 avec Metsu et compagnie...