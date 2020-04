Nécrologie : L’ancien lutteur Mor Nguer est décédé cette nuit à Kaolack.

L'ancien lutteur, Mor Nguer, n'est plus! Il a rendu l'âme dans la nuit du samedi au dimanche entre minuit et 1h du matin à l'hôpital régional de Kaolack des suites d'une longue maladie.



Il sera inhumé à Touba. Retenu à Dakar, son fils aîné du nom de Birahim peine depuis une semaine à aller au chevet de son père malade à cause des nouvelles restrictions...