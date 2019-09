Nécrologie/ Kaolack : Décès de l’ancien député Sayodo Bakhoum.

Le doyen Sayodo Bakhoum n'est plus. L’ancien député a été rappelé à Dieu ce jeudi 13 septembre à Dakar.

En plus d’être député à l'Assemblée Nationale du Sénégal, Soyodo Bakhoum a été aussi vice-président du conseil régional de Kaolack, puis premier vice-président du conseil départemental de la même région.

Dakaractu présente ses condoléances à sa famille à Thiawando et au président du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye...