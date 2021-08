Nécrologie : Imam Ousmane Guèye emporte avec lui « sa dernière lettre »

L’imam Ousmane Guèye, très connu à sur le petit écran à travers la célèbre émission religieuse « Les Lettres Musulmanes » paraissant à la RTS, à été rappelé à Dieu ce mardi à Bargny. Une grosse perte pour le monde musulman qui était très habitué à ce plateau plus connu sous le nom wolof de « Tontù Bataaxal » que le regretté a co-animé pendant plusieurs années avec l'Imam Moustapha Guèye, qui est aujourd’hui le président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal. L’enterrement a eu lieu le même jour à Bargny.

Dakaractu présente ses condoléances à sa famille, à la Rts et à toute la communauté musulmane.