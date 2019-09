Nécrologie : Gabriel Fal, fondateur de CGF bourse tire sa révérence

Le monde de la finance africaine est en deuil. Gabriel FAL le fondateur de CGF bourse est décédé dans la nuit du mardi au mercredi des suites d’une longue maladie. Financier chevronné, Gabriel Fal fut PCA de la BRVM entre 2013 et 2015. Il a participé à plusieurs opérations financières d’envergure internationale notamment l’introduction en bourse du groupe Sonatel. Après un parcours académique élogieux, ce pensionnaire de l’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises de Rouen (France) et au programme de MBA de l’Université McGill (Canada), rejoint la Chase Manhattan Bank à New York.



Le défunt expert financier a marqué de son empreinte la Citibank de Dakar où il était responsable de plusieurs comptes privés comme public, directeur du crédit entre 1982 et 1994.



Aujourd’hui, il laisse derrière lui une famille et la CGF bourse dans l’émoi et la consternation.