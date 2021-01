Nécrologie : El Hadji Massamba Mbaye membre d’APPEL et du CORED n’est plus!

L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) vient de perdre un membre actif et très engagé en la personne d’El Hadji Massamba Mbaye. Il a été emporté par un malaise qui l’a terrassé hier dans la soirée, informe une note parvenue à Dakaractu.

Il a été parmi les membres fondateurs et a été dans le premier bureau de l’APPEL en tant que commissaire aux comptes, informe la même source. « Mass, comme nous l’appelions, n’avait pas besoin d’occuper un poste pour travailler et servir la cause de la presse », a aussi témoigné le Président de l'Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL), signataire de la note. « En effet, El Hadji Massamba Mbaye a été aussi commissaire aux comptes du Conseil pour l’Observation des Règles Éthique et Déontologique (CORED). Dans le bureau de 2014, il s’est surpassé pour un bilan honorable. Il a toujours été un militant. La presse avait fini par l’accaparer, le récupérer du milieu du milieu des assureurs dont il était aussi acteur », ajoute-t-il.

Mass était le promoteur du site d’information « lereporterdumonde ». Il était aussi chroniqueur à la radio Trade FM pendant de très longues années, lit-on sur la note. Les éditeurs de la presse en ligne présentent leurs condoléances à ses épouses, aux membres de sa famille biologique et professionnelle, notamment des médias.