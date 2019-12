Nécrologie : Doudou Seck « Ya Katy » a définitivement quitté les arènes de lutte

Triste nouvelle pour le monde de la lutte Sénégalaise qui vient de perdre l’une de ses plus illustres voix, avec le rappel à Dieu de Doudou Seck « Ya Katy » ce vendredi matin. Connu sous le nom de Mamadou Mbaye à l’état civil, Doudou Seck (65 ans) a été arraché à notre affection en ce jour de vendredi saint, des suites d’une maladie.



Les arènes sénégalaises et les amateurs de lutte habitués à vibrer au son de la voix exceptionnelle de « Ya Katy », seront donc à jamais privés de ses envolées lyriques exceptionnelles.



Dakaractu s’associe à la douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée et au monde de la lutte.