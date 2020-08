Nécrologie : Décès du neurologue Pr Pierre Ndiaye.

Le neurologue Professeur Pierre Ndiaye est décédé hier à l’hôpital Principal de Dakar où il était hospitalisé. Pierre Ndiaye était un médecin et professeur en médecine.

Il a été censeur de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie.

A la retraite, le Pr. Ibrahima Pierre Ndiaye a été vice-président de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS).

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.