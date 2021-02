Nécrologie - Décès du journaliste Marcel Mendy

La presse sénégalaise est endeuillée par le rappel à Dieu du journaliste et écrivain Marcel Mendy. Selon APS, il est décédé dans la matinée de ce jeudi, lors de son évacuation à l’hôpital suite à une détresse respiratoire liée à la Covid-19.



Le défunt journaliste était conseiller technique chargé en communication du ministre de la Justice en juillet 2005, il était aussi écrivain. Il a dans son parcours édité, plusieurs ouvrages dont « Wade et le Sopi » ainsi que son fameux « Affaire Habré, entre ombres ; silences et non-dits », qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'échelle continentale et internationale.



Toute la rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille du défunt et à la presse sénégalaise.