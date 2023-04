Nécrologie : Décès du journaliste Mame Less Camara.

La presse sénégalaise est en deuil. Nous venons d’apprendre la triste nouvelle du rappel à Dieu de Mame Less Camara. Le journaliste et formateur au Cesti, est décédé ce matin à l’hôpital Principal de Dakar où il était interné pour une maladie.

Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la presse nationale et à la famille éplorée