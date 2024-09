Nécrologie: Décés du centenaire,Pr Amadou Makhtar Mbow

Le Sénégal est en deuil. Le professeur Amadou Makhtar Mbow n'est plus! Le centenaire,ancien ministre, ancien Directeur Général de l'Unesco de 1974 à 1987 est décédé, dans la nuit du lundi au mardi 24 septembre 2024 à Dakar. Né le 20 mars 1921, l'ancien ministre de l'Education et de la culture dans les années 60-70 était âgé de 103 ans. Amadou Makhtar Mbow était le président des Assises Nationales en 2008. L'université de Diamniadio inaugurée le 1er décembre 2022 porte son nom. L'enterrement est prévu, demain, mercredi 25 septembre 2024, informe une source proche de la famille.

Dakaractu présente ses condoléances au peuple sénégalais et à la famille éplorée.