Nécrologie : Décès de l’ancien président congolais Pascal Lissouba.

Le Congo est endeuillé par le décès, ce lundi de l’ancien président congolais Pascal Lissouba en France, à l’âge de 88 ans.



Le défunt qui avait dirigé le pays de 1992 à 1997 avant de perdre le pouvoir à la suite de la guerre civile est décédé, en début de matinée ce 24 août, à Perpignan, dans le sud de la France, a annoncé Jeune Afrique.



Une information confirmée, selon ladite source, par la famille de l’ancien président congolais. Son épouse, Jocelyne, et son fils, le député Jérémie Lissouba, se trouvaient à ses côtés. Démocratiquement élu en 1992, il avait perdu le pouvoir en octobre 1997 à la suite de la guerre civile congolaise, et s’était installé en France après un exil à Londres.



Ces dernières années, son état de santé s’était dégradé. Il souffrait de la maladie d’Alzheimer et n’était plus en mesure de mener d’activités politiques, a appris Dakaractu.