Nécrologie : Décès de l’ancien greffier en chef du tribunal régional de Dakar.

Monsieur Amary Thiata Guisse n’est plus. L’ancien greffier en chef du tribunal régional de Dakar est décédé ce vendredi 31 Mai.

L’enterrement a eu lieu aujourd’hui à Linguère et la cérémonie du troisième jour aura lieu à la Cité des Impôts et Domaines.

La rédaction de Dakaractu se joint à la famille judiciaire pour présenter ses condoléances a la famille éplorée et à toute la population du Djolof.