Nécrologie : Décès de l'adjoint au maire de Kaffrine, Ibrahima Wone Ndao.

Ibrahima Wone Ndao, adjoint au Maire de Kaffrine n'est plus! Il est décédé ce matin suite à une courte maladie.



L'ancien maire et actuel président du Conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Vilane, présente ses condoléances et s'incline devant sa mémoire. " Inaa lilaahi wa inaa lilaahi raajihoona. Rendons grâce à Dieu qui avait donné et qui vient de nous arracher notre camarade Ibrahima Wone Ndao. Avec sa disparition, notre parti vient de perdre un de ses plus fidèles parmi les plus fidèles militants, mais surtout l'Union régionale qui vient d'être sevrée de la présence physique, de la disponibilité et de la générosité de cet homme affable, nourri à la sève des socialistes de sang. Je m'incline pieusement devant la mémoire de ce grand camarade, pour qui j'avais une grande estime. Plaise au bon Dieu, dans sa grande miséricorde qu'il lui accorde sa grâce et ses faveurs éternelles dans l'au delà au paradis de ses élus et qu'il veille sur sa famille".



Le défunt sera inhumé cet après-midi à Toune dans la commune de Kahi...