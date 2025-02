Nécrologie : Décès de Youssoufa Wade, figure emblématique du patronat sénégalais

Le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) a annoncé, ce jeudi 6 février 2025, le décès de Youssoufa Wade, président d’honneur et membre fondateur de l’organisation. Ancien président du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), il s’est éteint à Dakar, laissant derrière lui un héritage marquant dans le monde économique et social du pays.



Pionnier du patronat sénégalais, Youssoufa Wade a joué un rôle central dans la structuration du dialogue entre les acteurs économiques et l’État, œuvrant pour un climat des affaires propice au développement. Son engagement au sein du HCDS a également permis d’apaiser les tensions sociales en favorisant une concertation constructive entre employeurs, travailleurs et pouvoirs publics.



La levée du corps est prévue ce jour à 15 heures à la mosquée de Mermoz, suivie de l’inhumation au cimetière de Yoff. Les condoléances seront reçues au domicile du défunt, situé à la Stèle Mermoz, Villa SR 14.