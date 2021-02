Nécrologie : Décès de Seyda Barakatou Niass, fille de Baye Niass.

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Seyda Barakatou Niass, fille de Baye Niass est décédée ce vendredi en Mauritanie où elle vivait avec son mari Chérif Cheikh Hady Aidara et ses enfants.

La levée du corps et l’inhumation auront lieu en Mauritanie.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la Oumah Islamique, à la famille de Baye Niass et à la famille éplorée.