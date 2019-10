Nécrologie : Décès de El hadj Amadou Makhtar Ngom, chef de village de Ngomène Litir.

Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu de El hadj Amadou Makhtar Ngom, chef du village de Ngomène Litir et père de Dr Khadim Ngom de Bordeaux.

Décès survenu ce lundi 14 octobre 2019.

L'enterrement a eu lieu à Touba le même jour et les prières du 8ième jour seront organisées le lundi 21 octobre 2019 à Ngomène Litir dans le département de Tivaouane.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Dr Khadim Ngom et à la famille éplorée.