Nécrologie: Décés de Cheikh du groupe Pape et Cheikh

Cheikh, l'artiste guitariste du Groupe Pape et Cheikh n'est plus. Il a rendu l'âme, ce vendredi 2 février 2024, chez lui, renseigne notre source. Cheikh était malade depuis plusieurs années. Plusieurs fois, les artistes avaient dénoncé son état de santé dans les médias, sollicitant de l'aide pour le soigner. Jusqu'hier, jeudi 1er février lors du Talk organisé par le groupe pour présenter le concept " Bu leen wengall Gaal Gui" Pape Fall, avait rendu un vibrant hommage à son camarade et ami, jusqu'à verser de chaudes larmes.



La rédaction de Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée, à l'orchestre Pape et Cheikh et au monde de la musique.