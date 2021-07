Nécrologie : Décès de « Assurance » Malick Diop, le « champion » vient de tomber.

Dakaractu vient d’apprendre la nouvelle par un des proches du défunt. En effet, « Assurance » Malick Diop de son vrai nom Moussé Diop, ancien lutteur et ex homme d’affaires chanté par Youssou Ndour pour sa générosité légendaire et sa simplicité vient de tourner le dos au monde des vivants. Le décès est survenu ce dimanche vers 12h.



Dakaractu présente ses condoléances à sa femme Mme Guissé Dièye Diop, à sa famille et à tous les Sénégalais et prie pour le repos éternel de son âme...