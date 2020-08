Nécrologie : Décès de Alioune Badara Niang (PDS).

Nous venons d'apprendre le décès de Alioune Badara Niang survenu ce matin à l’hôpital principal de Dakar.

Le défunt était le père de Condetto Niang, ancien PCA de la Lonase, il était aussi le grand frère de Idrissa Seck et un ami de Abdoulaye Wade avec qui il a mené tous les combats du Pds.



La levée du corps est prévue ce mercredi à 10h à la morgue dudit hôpital et l’enterrement le même jour à Bargny.



La maison mortuaire se trouve à Dieuppeul en face de l’école Saldia.



Dakaractu présente ses condoléances à tous et à la famille éplorée.