Nécrologie / Assane Guèye Directeur RFM : « Ce que je retiens de Ndatté Diop... »

La presse sénégalaise est en deuil! La disparition du journaliste Ndatté Diop a mis tout le monde des médias dans une grande émotion. En commençant d'abord par les responsables de la Radio futurs médias (Rfm). Nous avons joint par téléphone Assane Guèye qui a couvé le défunt sous ses ailes.



"Pour un témoignage concernant Ndatté Diop, tout le monde est unanime. Il ne rechignait jamais à la tâche malgré des soucis de santé. Il était quelqu'un de généreux. Depuis ce matin, je reçois les appels de confrères pour témoigner de ses qualités professionnelles et humaines tout comme une certaine ouverture d'esprit. C'est toute la presse Sénégalaise qui a perdu un grand homme" nous a dit le directeur de la RFM.



À la question de savoir, ce qu'il retiendra de l'homme, son patron à la RFM de dire : "il était quelqu'un de constant dans le travail. Malgré son état de santé, il tenait à respecter ses heures de travail. On essayait de se chambrer. Il a été mon chef de desk dans le service wolof, malgré que j'étais directeur des programmes avant d'être directeur de la radio, pour me dire que je suis ton boss, je vais te faire présenter le journal en wolof les dimanches. Il était quelqu'un de très jovial, qui état d'un commerce facile. Un homme adorable", se rappelle Assane Guèye, directeur de la RFM.