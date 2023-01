Ne nous trompons pas de Combat !

Le bras de fer que les puissants lobbys des transporteurs impose au Gouvernement avec une grève illimitée est la réponse la plus abjecte possible que des responsables qui ont un peu une once de respect pour la vie humaine ne devraient pas franchir. La ligne rouge est là.



Au Sénégal, beaucoup de chauffeurs des transports publics sont des voyous errants et d'arrogants assassins en puissance! Leur désinvolture avec tant de complicités d'agents corrompus sur les routes nous dessinent inlassablement des tableaux sombres maquillés de sang, d'horreurs, d'espoirs foudroyés etc.



Le vaillant peuple sénégalais est donc pris en otage que dis-je pris entre deux poids lourds. Il nous faudra du génie pour les séparer et libérer sains et saufs les clients.



Il nous faudra faire face, avec intelligence et générosité, à ce choc violent pour espérer respirer et entrer dans une nouvelle ère de transports publics respectueux de la dignité humaine et de la grandeur de notre Sénégal éternel.



Messieurs Gora Khouma, Alassane Ndoye, AFTU etc, vous avez tort de vouloir soumettre notre grand peuple pour vos propres intérêts égoïstes ! De même celles et ceux qui pensent que tout ce qui peut affaiblir l'actuel Gouvernement du Président Macky SALL est à prendre jusqu'à franchir le rubicon en soutenant ces transporteurs là se fourvoient.



Il s'agit ici de défendre l'Etat dans son sens le plus noble, de protéger notre peuple. N'oublions pas que le Sénégalais est par essence très républicain! Autant le pouvoir que l'opposition et les sociétés civiles devraient bien méditer sur cela!