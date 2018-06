« Ndogou republicain » : Me Ousseynou Kane pour un second mandant de Macky Sall

Le Directeur de cabinet du ministre en charge du suivi du Plan Sénégal Émergent, Me Ousseynou Kane a réuni, hier au Cices, militants et sympathisants du parti présidentiel autour d'un ndogou "républicain". Temps fort d'échange et de partage axé sur la vision du chef de l'Etat, ladite rencontre s'est déroulée en présence de personnalités telles qu'Abou Lô, president du Conseil d'administration de l'aéroport international Blaise Diagne, ou encore Ibrahima Wade qui est en charge du Bureau opérationnel de suivi du Pse. Ces derniers ont salué l'engagement et le sens du devoir de Me Ousseynou Kane,notamment vis-à-vis des ressortissants de la région de Matam. Ils n'ont pas manqué, dans le même ordre d'idées de défendre le bien fondé de l'action du président Macky Sall et de s'engager dans le sens de sa réélection du Président Macky Sall en 2019. Sur la même longueur d'ondes, Bocar Agne, de la Coordination des jeunes d'Ousseynou Kane (Cojek) a rendu un vibrant hommage au susnommé et invité les différents responsables de l'Apr à s'inspirer de son exemple en perspective de la présidentielle de 2019. Mettant en relief la capacité de mobilisation et le degré d'engagement des uns et des autres, Me Kane a, lors de son allocution de clôture, appelé les ressortissants de Matam et plus particulièrement ceux de la commune de Bokidiawé à être une rampe de lancement pour la réélection de Macky Sall en 2019.