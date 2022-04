Ndogou de la nation : plusieurs variétés de pains faites à base de produits locaux ont été servis en vue de préparer les sénégalais aux ruptures en blé.

Ce Vendredi 22 et Samedi 23 Avril à la place de la Nation (place obélisque) s’est tenue la quatrième édition du Ndogou de la Nation en hommage à Feu Alioune Badara Cissé, le médiateur de la République.

Ce ndogou organisé par Soya Diagne, président du collectif « Sénégal Na Set » est dédié spécialement aux enfants talibés, aux sans abris et aux personnes en difficulté en ce mois béni de Ramadan.

Comme à chaque fois, le ndogou de la Nation s’est encore une fois déroulé avec la participation de la Fédération Nationale des Boulangeries du Sénégal.

M. Amadou Gaye, le président est revenu sur les variétés de pain servies et qui sont faites à base de produits locaux tels que le noflay, le nébédaye, le mil, le maïs...

Amadou Gaye explique l’importance de la production de ces pains pour consolider les Sénégalais sur l’alternative qui se fera en cas de rupture de farine...