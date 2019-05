Ndogou avec les pensionnaires de l’orphelinat Daaray Serigne Saliou : L’ambassade de l’Inde lance “Ghandi March” pour un Dakar propre.

L’ambassadeur de l’Inde au Sénégal, SE Rajeev Kumar a partagé un Ndogou avec les pensionnaires de l’Orphelinat Daaray Serigne Saliou, un daara qui compte plus de 70 enfants dont des orphelins et autres bébés abandonnés. Un ndogou accompagné de dons en lait, sucre et riz de 100 kg chaque. Les orphelins ont lancé un appel à tous pour les aider à améliorer leurs conditions de vie. L’ambassadeur Rajeev Kumar a profité de l'occasion pour donner le top départ de la campagne pour un Sénégal propre célébrant la naissance de Ghandi

Ghandi March se tiendra ce 9 juin à Dakar …