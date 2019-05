Ndogou - Presse : Le groupe Canal+ lance la formule « tous en mode CAN ! »

Fidèle à la tradition, le groupe Canal+ sous la houlette de Sébastien Punturello, le directeur général de Canal+ Sénégal, a organisé un « Ndogou – presse » ce lundi 27 mai 2019. Une rencontre qui s’est tenue en toute convivialité dans le cadre chaleureux d’un hôtel de la place, en compagnie d’une certaine partie de la presse triée sur le volet. Occasion de lancer la nouvelle formule « Tous en mode CAN. »



Un « Ndogou presse », une belle occasion propice aux échanges sur les sujets brûlants qui font l’actualité ces derniers temps, dont la prochaine Coupe d’Afrique des nations prévue du 21 Juin au 19 Juillet. C’est ainsi que de fil en aiguille, la question de la nouvelle offre Canal+ a été évoquée, autour du traditionnel « Ndogou. » Et, pour le compte de l’édition de la CAN 2019, le Dg de Canal+ Sénégal, Sébastien Punturello de dévoiler les nouvelles offres destinées aux abonnés. Parmi les nouveautés figure en bonne place l’offre : La CAN en HD avec une promotion sur le prix du décodeur haute définition (HD) qui passe de 10.000 FCFA à 5.000 FCFA (Installation offerte.)



En tant que diffuseur officiel de la CAN Egypte 2019, Canal+ prépare également une couverture de haute facture destinée à faire vivre une compétition exceptionnelle aux inconditionnels du ballon rond. Pour ce faire, de nouvelles programmations seront établies (Magazine, Plateaux débriefing, focus sur les 24 pays qualifiés…)



Sébastien Punturello de conclure en invitant à découvrir la nouvelle formule « Access+ », 180 chaînes toutes destinées à répondre aux exigences du public Sénégalais.