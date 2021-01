Ndoffane propre et vert : Lancement des opérations qui allient création d'emplois et production maraîchère.

C'est le fruit d'un partenariat entre la commune de Ndoffane et la GIZ à travers son programme "Réussir au Sénégal".



Ainsi, la cérémonie de lancement des opérations du projet s'est tenue ce samedi dans cette commune. Ledit projet consiste à doter en matériel cette localité pour la rendre propre, mais aussi pour créer des emplois. Ce matin, un lot important de matériel a été réceptionné et mis à la disposition de la structure qui s'occupe de la gestion dénommée GIE Ndoffane Set Naat. Il s'agit de 1.250 poubelles, des charrettes, des motos, et autres matériels de collecte d'ordures.



Le montant global du financement est estimé à environ 30 millions de Fcfa pour l'acquisition des équipements et procéder au paiement des indemnisations des travailleurs.



Il est prévu la construction d'un centre de tri de déchets dont le conseil municipal a déjà fait la délibération et un projet de maraîchage. Selon le maire Samba Ndiaye, ce projet montre qu'il est bel et bien possible de rester au Sénégal et d'y réussir...