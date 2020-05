Ndoffane / Reprise des cours : Le maire Samba Ndiaye remet du matériel et des subventions aux écoles.

En prélude à la reprise des cours (2 juin 2020), le maire de la commune de Ndoffane a procédé ce vendredi à la remise de matériel et de subventions aux 12 établissements scolaires de cette localité.



Il s'agit d'une enveloppe financière d'un million 500 mille Fcfa dédiée aux subventions de ces écoles dont 6 primaires, 4 collèges, 1 institut islamique et 1 lycée. Le directeur général de la Société des Infrastructures et Réparation Navale (Sirn), a ajouté que 4 millions de nos francs ont été aussi dégagés pour l'achat de matériel (poubelles, tuyaux flexibles, flacons de gel, cartons de savon et d'eau de javel, des mouchoirs à jeter, entre autres produits). Ce qui fait un total de 5 millions 500 mille Fcfa déboursés pour accompagner l'école dans le cadre de la reprise prochaine des cours.



Dans le programme, il est prévu une campagne de sensibilisation auprès des parents d'élèves et une journée de désinfection dans les établissements scolaires devant accueillir les potaches.



Auparavant, le maire de Ndoffane a offert des masques aux différentes institutions financières de sa commune, aux mosquées, aux commerçants etc, et a installé du matériel destiné au lavage des mains au niveau du marché de Ndoffane...