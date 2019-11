Ndoffane : Les 7 conseillers municipaux remplacés, disent n'avoir reçu aucune notification

La dernière réunion du conseil municipal de Ndoffane s'est soldée par le remplacement de 7 conseillers municipaux pour absentéisme. Joints au téléphone, certains d'entre eux ont dit avoir été surpris par cette décision, parce que n'ayant reçu aucune notification de la part de l'autorité locale. " Nous pensons que c'est une décision arbitraire et impopulaire. Au moment où je vous parle, aucun conseiller n'a été informé en amont par le sous-préfet qui doit valider le vœu du conseil municipal, alors que selon la loi, l'installation de ces nouveaux conseillers devrait être précédée par une lettre de notification. Et rien de tel n'a été fait...", a renchéri l'un d'eux ayant requis l'anonymat.



" Dans l'immédiat, nous n'avons encore pris aucune décision. Ce que nous comptons faire c'est de nous réunir et essayer de voir la décision à prendre par rapport à ce verdict qui est tombé sur nos têtes. D'emblée, je peux vous confirmer que cette décision est attaquable au niveau de la justice parce que n'ayant respecté aucune règle qui régit le code des collectivités territoriales", a souligné la même source avant d'ajouter : " Je tiens à dire que nous n'avons pas démissionné, mais c'est plutôt une exclusion..."



À rappeler que le conseil municipal de Ndoffane, en présence du sous-préfet de Koumbal, a décidé de procéder à l'installation de 7 autres conseillers en remplacement de ces derniers qui comptent d'ailleurs faire face aux journalistes dans les prochains jours...