Ndoffane : Le conseil municipal procède à l'installation de 7 nouveaux conseillers en remplacement de 7 autres démissionnaires.

En présence du sous-préfet de Koumbal, les conseillers municipaux de la commune de Ndoffane se sont réunis ce samedi 23 novembre 2019. La rencontre a permis à ces derniers de procéder à l'installation de 7 nouveaux conseillers en remplacement de 7 autres démissionnaires.



Cette décision fait suite à l'absence répétée de ces derniers lors des différentes réunions du conseil municipal. " Certains conseillers ont tourné le dos au conseil municipal depuis 2014, d'autres en 2017. Alors, ledit conseil municipal a décidé de trouver d'autres personnes qui se soucient de l'intérêt de leur localité…", a martelé l'agent municipal, Abdou Aziz Samb.



De leur côté, les conseillers municipaux entrants ont manifesté leur satisfaction et ont promis d'être à la hauteur de cette nouvelle responsabilité.



À noter que le conseil municipal de Ndoffane a délivré au cours de cette séance une parcelle de plus d'1 hectare destinée au centre de traitement des déchets consacré au projet "Ndoffane propre et vert"...