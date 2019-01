Ndoffane : Cheikh Ndiaye et son mouvement consultent gratuitement la population et parrainent le tournoi inter zonale du Laghem.

Les populations de Sikatroum de la commune de Keur Baka ont bénéficié ce week-end d'une journée de consultations médicales gratuites. Une initiative du président du mouvement de l'émergence et le développement " And Suxali Laghem". Il était question pour le responsable de l'Apr dans la commune de Ndoffane, de donner à cette frange de la population de bénéficier de consultations gratuites et d'une prise en en charge médicale. Ainsi des patients de différents âges venus de Sikatroum et environs ont pris d'assaut la structure sanitaire de la localité pour se faire consulter et soigner. À la suite de cette journée de consultation gratuite, Mr Ndiaye et sa délégation se sont rendus dans la commune de Ndoffane où s'est tenue la finale de la deuxième édition du tournoi inter zonale doté du trophée Cheikh Ndiaye du nom du parrain du tournoi. Le stade municipal de Ndoffane s'est avéré trop petit pour contenir le nombreux public venu communier avec cette fête du football local.

Au-delà du parrain, Cheikh Ndiaye, la finale a également vu la présence du ministre en charge des sports, Matar Ba, qui a affirmé être venu pour participer à cette fête de la jeunesse du Laghem, mais aussi et surtout soutenir un frère pour le travail colossal qu'il abat aux cotés du chef de l'État Macky Sall. L'ancien ministre de la jeunesse et actuel haut conseiller des collectivités territoriales, Aliou Sow, a également effectué le déplacement, ainsi que Pape Malick Ndour, président du Conseil départemental de Guinguinéo, tout comme plusieurs maires du département de Kaolack.

L'Asc Pëncc de Ndoffane s'est adjugée le trophée au dépens de la formation de la Renaissance de la commune Ndiédieng...