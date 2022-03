Ndioum / Cheikh Oumar Anne auprès des femmes : « Nous allons les accompagner pour leur autonomisation »

Le maire de Ndioum et non moins ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ne compte pas lésiner sur les moyens pour prendre en compte les aspirations des populations, les femmes du département de Podor notamment. Ainsi, il promet de poursuivre ses efforts en terme de financement et de formation en faveur des femmes.



« Cette rencontre montre que le président Macky Sall reste le maître incontesté du département de Podor. Et il reste aussi l’unique responsable au service des femmes. C’est pourquoi nous comptons poursuivre ces efforts pour accompagner les femmes, les assister pour leur formation et financement de leurs activités », promet l’édile de Ndioum Cheikh Oumar Anne, à l’occasion de la journée de la femme célébrée ce 27 Mars à Ndioum…