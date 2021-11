Ndiol (Ndiéyène Sirah) / Fallou Barr : « Les politiciens qui sont là ne travaillent pas pour l'émergence de cette cité »

Le village de Ndiol, victime de l'acte 3 de la décentralisation est situé à l'extrémité de Ndiéyène Sirah et à moins de trois kilomètres des fils électriques de Ngoundiane, mais continue de vivre dans l'espoir de voir l'émergence tant prônée par le Président Macky Sall. Ces populations qui, aujourd'hui, en ont marre des promesses non tenues des politiciens, se déplacent jusqu'à Ngoudiane (3 kilomètres) pour se soigner. Dans cette contrée, il n'y a ni électricité, ni eau, encore moins un poste de santé digne de ce nom.



Leur seul espoir repose sur Fallou Barr, le leader de la coalition "And siggil Ndiéyène Sirah" et candidat à la mairie de ladite localité pour ces élections territoriales 2022, afin de sortir de l'ornière son terroir. Même pour piler le mil, les populations de Ndiol continuent d'utiliser les anciennes méthodes rudimentaires, sinon elles sont obligées de rallier d'autres localités.



D'après Fallou Barr, " nous sommes au 20 ème siècle, mais à Ndiol il n'y a aucun changement. Les politiciens qui sont là ne travaillent pas pour l'emergence de Ndiéyène Sirah. Mais les choses changeront bientôt si je suis maire de la commune. Je vous le promets et ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de parole"...